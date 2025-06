gyokeres è l obiettivo del napoli con 70 milioni de laurentiis può regalare un grande bomber a conte

Il Napoli punta tutto su Viktor Gyokeres, il bomber che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Con un investimento di 70 milioni, De Laurentiis non solo esaudirebbe i desideri di Conte, ma porterebbe a casa un attaccante capace di fare la differenza. In un calcio sempre più competitivo, l’abilità di scovare talenti può rivelarsi decisiva. Siete pronti a vederlo sgusciare tra le difese avversarie?

Gyokeres è l'obiettivo del Napoli, sarà Conte a dire se affondare su lui o su David (Schira) Lo svedese Viktor Gyokeres, vera e propria macchina da gol, oggetto del desiderio dei club di tutta Europa, è l'obiettivo di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Lo svedese è un calciatore straordinario, una forza della natura. Lui sì in grado si spostare gli equilibri, di sovvertirli. Gyokeres ha una clausola da cento milioni ma anche per settanta potrebbe partire. Scrive Nicolò Schira sul Giornale: