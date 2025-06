Guida TV Sky Cinema e NOW | Uncharted Domenica 1 Giugno 2025

Domenica 1 giugno, preparati a un viaggio cinematografico indimenticabile con Sky Cinema e NOW! Tra i film in programma spicca "Uncharted", che promette di incantare gli amanti dell'azione e dell'avventura. Con la crescente popolarità dei film tratti da videogiochi, questo titolo rappresenta un perfetto esempio di come il grande schermo possa dare nuova vita a storie già amate. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza cinematografica unica!

Domenica 1 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Uncharted su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) porta in scena l'azione pura ispirata al celebre videogioco, con Tom Holland e Mark Wahlberg.

