Guerra Ucraina – Russia l’intelligence di Kiev distrugge 40 bombardieri strategici russi

In un contesto di crescenti tensioni, l'intelligence ucraina ha colpito duramente la flotta aerea russa, distruggendo 40 bombardieri strategici. Mentre Kiev si prepara per importanti colloqui a Istanbul, questi eventi sottolineano una resistenza sorprendente e strategica da parte dell'Ucraina. La situazione evolve rapidamente e ogni mossa potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Rimanete aggiornati: il futuro dell'Europa è in gioco!

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che lunedì 2 giugno una delegazione di Kiev parteciperà a Istanbul al secondo round di colloqui con la Russia. Ma a pochi giorni dall’incontro sale la tensione. L’intelligence ucraina ha distrutto 40 bombardieri russi e nella notte alcune esplosioni hanno fatto crollare i ponti nelle regioni russe di Bryansk (7 morti nel deragliamento di un treno passeggeri) e Kursk (a Zheleznogors preso di mira un ponte ferroviario e una locomotiva di un treno merci è precipitata sulla strada sottostante). La Russia ha aperto un’indagine per terrorismo. Zelensky: “Solo leader possono risolvere questioni chiave per pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Ucraina – Russia, l’intelligence di Kiev distrugge 40 bombardieri strategici russi

