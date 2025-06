Guerra in Ucraina Mattarella | Si arrivi a una pace giusta e duratura

Il Presidente Mattarella ribadisce l'urgenza di una pace giusta e duratura per l'Ucraina, un tema sempre più cruciale in un mondo lacerato da conflitti. La resistenza degli ucraini è un simbolo di speranza e resilienza, ma mette anche in luce una realtà: le guerre non solo devastano territori, ma influiscono su economie e vite quotidiane. È tempo di unirsi per costruire un futuro di stabilità e dialogo. La pace è un impegno collettivo!

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2025 "Il tema della pace è al centro della nostra comune attenzione. Tanti sono i tristi scenari di conflitto aperti. Il pensiero si rivolge anzitutto all'Ucraina, che da più di tre anni sta opponendo una strenua resistenza all'aggressione della Federazione russa. Nel confermare il nostro fermo e convinto sostegno a Kiev, continuiamo a lavorare perché si possa giungere a una pace che sia giusta, complessiva e duratura" così il Presidente della Repubblica durante il tradizionale ricevimento al Quirinale in vista della Festa della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Ucraina, Mattarella: "Si arrivi a una pace giusta e duratura"

Cosa riportano altre fonti

Guerra in Ucraina, Mattarella: "Si arrivi a una pace giusta e duratura"

Lo riporta ilgiornale.it: "Il tema della pace è al centro della nostra comune attenzione. Tanti sono i tristi scenari di conflitto aperti. Il pensiero si rivolge anzitutto all’Ucraina, che da più di tre anni sta opponendo una ...

Mattarella ai diplomatici: “A Gaza inaccettabile negare il diritto umanitario, subito il cessate il fuoco”

Da tg.la7.it: «È grave l’erosione di territori attribuiti all’ Autorità Nazionale Palestinese. I palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi. Questa prospettiva, e la sicurezza di Israele – ...

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop

Come scrive repubblica.it: Cremlino: “Putin al tavolo solo in caso di progressi”. Kellogg: “Ok a no Kiev nella Nato, ma Mosca è irragionevole”. Washington: “Trump estremamente deluso da ...