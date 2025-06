Guerra in Ucraina Kiev | Attacco missilistico russo ha ucciso 12 soldati oltre 60 i feriti

L’ennesimo attacco missilistico russo su un'area di addestramento in Ucraina ha provocato la morte di 12 soldati e oltre 60 feriti. Questo episodio mette in luce l’escalation del conflitto, che non accenna a fermarsi. In un momento in cui il mondo osserva con apprensione, è cruciale riflettere sulle conseguenze umane di queste azioni. La lotta per l'indipendenza e la sovranità continua a costare vite, ma la resistenza ucraina rimane forte.

Un attacco missilistico russo su un'area di addestramento dell'esercito ucraino ha ucciso stamani almeno 12 soldati e ne ha feriti più di 60, ha dichiarato l'esercito ucraino, senza svelare la località. «Il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro la posizione di una delle unità di addestramento dell'esercito ucraino», ha dichiarato in un comunicato. «Alle 12:50 (le 11:50 italiane),.

Guerra Ucraina Russia ultime news, attacco missilistico russo su poligono di tiro a Sumy: 6 soldati morti

Roma, 21 maggio 2025 – Nuovo drammatico episodio nella guerra Ucraina-Russia: un attacco missilistico russo ha colpito un poligono a Sumy, causando la morte di sei soldati.

Guerra Ucraina, attacco di droni su vasta scala in Russia. Kiev: «Colpiti 40 caccia bombardieri di Mosca»

Guerra ucraina, Kiev: «Missile russo uccide 12 soldati in addestramento». Esplosioni nella base di Mosca al confine con Norvegia e Finlandia

Guerra in Ucraina, Kiev: "Attacco missilistico russo ha ucciso 12 soldati, oltre 60 i feriti"

