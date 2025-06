Guerra in Ucraina due ponti ferroviari russi saltano in aria I partigiani di Atesh sabotano anche una ferrovia nel Donetsk

La guerra in Ucraina segna un nuovo capitolo con il crollo di due ponti ferroviari russi, potenzialmente causati da atti di sabotaggio. In un contesto di crescente tensione, i partigiani di Atesh intensificano le loro azioni nel Donetsk, dimostrando che la resistenza non si ferma. Un punto cruciale: gli effetti di queste operazioni potrebbero accelerare il cambiamento degli equilibri geopolitici. Qual è il prossimo passo? La situazione è più instabile che mai.

Roma, 1 giugno 2025 - Due ponti ferroviari sono crollati in Russia, uno nella regione di Bryansk e poco dopo nel Kursk. Forse si tratta di attentati, ma Kiev non ha rivendicato ancora nulla. Ma secondo il governatore del Bryansk, Alexandr Bogomaz, almeno uno lo è: "Il ponte è esploso al passaggio del treno Klimov-Mosca in cui viaggiavano 388 persone. Al momento, ci sono sette morti e tre bambini feriti". Sui canali Telegram russi è stata avanzata l'ipotesi che siano stati fatti saltare in aria i pilastri del ponte. E nella notte sempre un ponte ferroviario è crollato mentre una locomotiva lo stava attraversando anche nel Kursk, nel distretto di Zheleznogorsk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, due ponti ferroviari russi saltano in aria. I partigiani di Atesh sabotano anche una ferrovia nel Donetsk

Russia, crollano due ponti ferroviari al confine con l'Ucraina: morti e feriti

Un tragico crollo di due ponti ferroviari in Russia ha portato alla morte di almeno sette persone, in un contesto già teso a causa del conflitto con l'Ucraina.

