guerra in ucraina al via domani i colloqui a istanbul raid di kiev sugli aerei russi

Domani, a Istanbul, si aprono i colloqui per la pace in Ucraina, ma il cielo si fa pesante: Kiev lancia un attacco senza precedenti contro l'aeronautica russa. Questo maxi-raid di droni segna una svolta nella guerra, evidenziando l'innovazione tecnologica e la determinazione ucraina. Mentre le diplomazie si muovono, il conflitto continua a ribollire, mostrando come ogni battaglia possa influenzare il destino di una nazione. Restate con noi per seguire

L'Ucraina lancia il più grande attacco contro l'aeronautica militare russa dall'inizio della guerra: un maxi-raid di droni introdotti di nascosto in Russia ha colpito e distrutto diversi bombardieri strategici negli aeroporti nel cuore delle retrovie di Mosca, fanno trapelare fonti dei servizi segreti di Kiev. Secondo i servizi ucraini sono stati distrutti circa 40 aerei, tra cui diversi bombardieri.

Riporta msn.com: Droni introdotti di nascosto in Russia ha colpito e distrutto diversi bombardieri strategici negli aeroporti nel cuore delle retrovie di Mosca ...

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, crollano due ponti: almeno 7 morti e decine di feriti. LIVE ...

Guerra ucraina, domani i colloqui a Istanbul. Le aziende Usa in Russia l’ultima carta di Trump per convincere Putin

ilmessaggero.it scrive: Secondo round. Domani a Istanbul si vedranno di nuovo le delegazioni di Ucraina e Russia per negoziare e trovare un punto d’incontro sulla tregua grazie alla mediazione degli Stati Uniti.