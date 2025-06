Guerra contro il fuoco | da ore la Forestale cerca di spegnere l' incendio su Monte Firrio in azione anche l' elicottero

L'incendio di Monte Firrio è solo l'ultimo esempio di un'estate infuocata, in cui le fiamme minacciano il nostro patrimonio naturale. La Forestale è in prima linea, ma la lotta contro il fuoco richiede il contributo di tutti. Questo drammatico evento ci ricorda l'importanza della prevenzione e della cura dei nostri boschi. Ogni piccolo gesto conta: proteggiamo insieme il nostro ambiente!

Da quasi cinque ore gli uomini del corpo Forestale stanno lottando contro un vastissimo incendio sviluppatosi in località Monte Firrio a Calamonaci. Oltre a due squadre antincendio, coordinate dagli ispettori di Burgio e Ribera, è in azione anche un elicottero della Forestale. Il "fronte" di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Guerra" contro il fuoco: da ore la Forestale cerca di spegnere l'incendio su Monte Firrio, in azione anche l'elicottero

Leggi anche Pistole ad acqua contro i turisti a Barcellona. Manifestanti: “Spegniamo l’incendio turistico” - A Barcellona, la lotta contro l’overtourism si intensifica. Lo scorso fine settimana, un gruppo di manifestanti armati di pistole ad acqua ha protestato contro il turismo di massa, mirandosi a un autobus gelato davanti alla Sagrada Família.

Su questo argomento da altre fonti

Guerra in Ucraina: Trump avverte Putin, «sta giocando con il fuoco»; Lenzuola bianche per Gaza, il 24 maggio manifestazione nazionale dai balconi contro guerra; Ucraina, Cremlino: Per la pace processo complesso, serve tempo | Medvedev a Trump: l'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guerra Israele–Palestina, le news. Media: “Possibile la svolta per accordo a Doha entro 24 ore”

Secondo repubblica.it: L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone ...

Guerra ultime notizie. Idf: «Il cessate il fuoco a Gaza non è ancora in vigore». Hamas: «Otto morti negli attacchi israeliani a Gaza»

Da ilsole24ore.com: Secondo le direttive del primo ministro, il cessate il fuoco ... contro la nostra gente a ritirarsi, nonostante i tentativi” del premier israeliano Benjamin “Netanyahu di portare avanti la ...

Gaza, 600 giorni di guerra

Secondo ispionline.it: Dopo 600 giorni di guerra, Gaza è una landa desolata e Israele è sempre più isolato: nessun cessate il fuoco in vista ...