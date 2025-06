Guerra a Gaza Mattarella | I palestinesi hanno diritto a un loro Stato

Il Presidente Mattarella lancia un appello forte e chiaro: i palestinesi hanno diritto a uno stato. In un momento in cui le tensioni a Gaza crescono, le sue parole evidenziano l’urgenza di costruire ponti, non muri. Un punto interessante è come questa questione si intrecci con la stabilità dell'intera regione: pace e diritti devono coesistere per fermare il ciclo di violenza. La speranza di un futuro migliore passa da qui.

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2025 "È grave l'erosione di territori attribuiti alla Autorità Nazionale Palestinese. I palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi. Questa prospettiva e la sicurezza di Israele, elementi imprescindibili, appaiono gravemente minacciate dalla semina di sofferenza e di rancore prodotta da quanto sta accadendo" così il Presidente della Repubblica durante il tradizionale ricevimento al Quirinale in vista della Festa della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra a Gaza, Mattarella: "I palestinesi hanno diritto a un loro Stato"

Leggi anche Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - In occasione dell'imminente Festival di Cannes, importanti figure del cinema, tra cui Pedro Almodovar e Richard Gere, si uniscono in un appello contro il silenzio sulla guerra a Gaza.

