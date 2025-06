Guerra a Gaza Mattarella | Disumano ridurre alla fame un' intera popolazione

Il presidente Mattarella definisce "disumano" il blocco alimentare su Gaza, un tema sempre più attuale nel dibattito globale sui diritti umani. In un contesto di crescente sensibilità verso le crisi umanitarie, queste parole evidenziano la necessità di un'azione concreta. Ma come possiamo garantire che la comunità internazionale non rimanga in silenzio? La questione dei diritti umani merita una risposta collettiva e immediata.

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2025 "Il Medio Oriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi, con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, e che vanno immediatamente liberati, vive il dramma in atto nella striscia di Gaza. È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco. In qualunque caso, è indispensabile che l'esercito israeliano renda accessibili i territori della Striscia all'azione degli organismi internazionali, rendendo possibile la ripresa di piena assistenza umanitaria alle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra a Gaza, Mattarella: "Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione"

