Gubitosa M5S | Piena solidarietà a Piantedosi minacce vergognose e vili

In un clima politico sempre più teso, le parole di Gubitosa a sostegno del ministro Piantedosi risuonano come un richiamo alla civile convivenza. Le minacce ricevute dal ministro non solo colpiscono una figura pubblica, ma minano il fondamento stesso della democrazia. È il momento di riflettere su quanto sia importante mantenere il rispetto anche in disaccordo, evitando che l'odio prenda il sopravvento. La politica deve essere un confronto, non un campo di battaglia.

"Gli insulti e le agghiaccianti minacce rivolte al ministro Piantedosi e alla sua famiglia sono un gesto ignobile e un atto vile. Il dissenso e la dialettica politica sono ben altra cosa, questo è solo odio irresponsabile. Al ministro e ai suoi familiari porgo la mia più sincera solidarietà". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Gubitosa (M5S): "Piena solidarietà a Piantedosi, minacce vergognose e vili"

