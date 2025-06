Guasto alla rete Enel nella zona di Passo di Rigano disagi all' Amat | Fermi i bus elettrici

Un guasto elettrico a Passo di Rigano sta causando disagi significativi, paralizzando il servizio dei bus elettrici dell'Amat. Questa situazione evidenzia la fragilità delle infrastrutture urbane in un momento in cui la mobilità sostenibile è più che mai al centro del dibattito pubblico. È fondamentale garantire un servizio efficiente per promuovere l'uso dei mezzi verdi e ridurre l'impatto ambientale. In attesa di aggiornamenti, i cittadini sono invitati a rimanere informati!

Un guasto alla rete elettrica nella zona di Passo di Rigano sta creando non pochi disagi ai cittadini e anche al deposito Amat di via Roccazzo. Lo rende noto Giuseppe Mistretta, presidente della società partecipata, che ha informato il sindaco Roberto Lagalla e ha segnalato la situazione all'Enel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Guasto alla rete Enel nella zona di Passo di Rigano, disagi all'Amat: "Fermi i bus elettrici"

