Guardiagrele inaugura il nuovo Centro di Informazioni Turistiche | un punto strategico per la promozione della Maiella

Guardiagrele si prepara a dare il benvenuto ai turisti con l'inaugurazione del nuovo Centro di Informazioni Turistiche, un passo fondamentale per valorizzare le bellezze della Maiella. Martedì 4 giugno, alle ore 11, sarà un'occasione imperdibile per scoprire tradizioni, sentieri e cultura. Un'iniziativa che si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale, dove la scoperta del territorio è protagonista. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica!

SarĂ inaugurato martedì 4 giugno, alle ore 11, in via Traversa San Francesco 4, il nuovo Centro di Informazioni Turistiche del Comune di Guardiagrele e del Parco nazionale della Maiella. La struttura, completamente rinnovata, offrirĂ servizi di orientamento e accoglienza per i visitatori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Guardiagrele inaugura il nuovo Centro di Informazioni Turistiche: un punto strategico per la promozione della Maiella

