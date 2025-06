Guadagnavo 250 mila euro all’anno la mia carriera volava ma mi sono licenziato Per mesi ho avuto attacchi di panico ora ho la vita che volevo La storia di Hugh Morris

Hugh Morris ha scelto di lasciare un lavoro da sogno per ritrovare se stesso. Da un stipendio di 250.000 euro a una vita libera dai vincoli di una carriera che stava soffocando la sua felicità. In un'epoca in cui la salute mentale sta diventando una priorità, la sua storia ci invita a riflettere su cosa significhi davvero avere successo. La vera ricchezza, a volte, è saper scegliere il proprio benessere.

A trent’anni, con uno stipendio da oltre 250mila dollari all’anno e una carriera in ascesa in JP Morgan Wealth Management, Hugh Morris aveva tutto ciò che molti sognano. Eppure, nel gennaio 2024, complice un divorzio che ha segnato un momento di rottura nella sua vita personale, ha deciso di cambiare tutto. “Amo quella realtà, i colleghi, il lavoro. Ma sentivo il bisogno di un reset”, ha raccontato a Business Insider. Così, si è licenziato e ha avviato il proprio studio di consulenza finanziaria: il Morris Group. La scelta è stata tutt’altro che impulsiva. Per mesi, Morris ha pianificato il salto: ha venduto casa, ridotto drasticamente le spese e messo da parte tra i 5 e i 6mila dollari al mese per affrontare i primi tempi senza reddito fisso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Guadagnavo 250 mila euro all’anno, la mia carriera volava ma mi sono licenziato. Per mesi ho avuto attacchi di panico, ora ho la vita che volevo”. La storia di Hugh Morris

Le notizie più recenti da fonti esterne

«Guadagnavo 20mila euro al mese ma avevo attacchi di panico e notti insonni: ho lasciato tutto e non mi pento.; «Non ho un ristorante, ma guadagno il quintuplo di un direttore di banca»: Roberto Conti, lo chef che tratta la cucina come un'azienda; Il 62% lavoratori privati guadagna meno di 25mila euro; Mario Balotelli, il patrimonio e la casa da sogno: dove vive e quanto guadagna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Costantino Vitagliano compie 50 anni: “Guadagnavo 10.000 euro l’ora nelle discoteche”

Secondo msn.com: Durante l’intervista, Vitagliano ha rivelato i guadagni stratosferici che ha ottenuto nel corso della sua carriera, arrivando a comprare una Bentley da 250 mila euro e possedendo sei-sette case.

Il van per escort e vip. La prostituta: «Guadagnavo 500 mila euro l'anno, non mi restava niente»

Da msn.com: «Ho fatto un Vito limousine, quello Mercedes, ho speso 200 mila euro di mezzo, è tutto con il cielo stellato, con il televisore della Apple, quattro posti da figo». Mentre Vito Pavone porta in ...

Bergamo, il van per i festini dei vip. La escort: «Guadagnavo 500 mila euro l'anno, ma non mi restava quasi niente»

Secondo bergamo.corriere.it: «Ho fatto un Vito limousine, quello Mercedes, ho speso 200 mila euro di mezzo, è tutto con il cielo stellato, con il televisore della Apple, quattro posti da figo». Mentre Vito Pavone porta in ...