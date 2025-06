gtwc europe mercedes sbanca finalmente a monza

Mercedes festeggia un trionfo storico nella 3h di Monza, conquistando il GT World Challenge Europe con una prestazione da brividi. Per Matteo Cairoli, che festeggia il suo compleanno, la vittoria è ancora più dolce, coronata dall’applauso del pubblico di casa. Questo successo segna un cambiamento nel panorama delle corse endurance, dove i brand si contendono la supremazia, rendendo ogni gara un'emozione unica. Chi sarà il prossimo a sfidare il dominio di Mercedes?

Mercedes ottiene finalmente il successo nella 3h di Monza, secondo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Matteo Cairoli, nel giorno del suo compleanno, trionfa in casa insieme a Maro Engel e Lucas Auer, il tridente di Winward Racing Team MANN-Filter regala al brand teutonico la prima affermazione in Lombardia dopo oltre dieci anni di tentativi falliti. Le AMG GT3 EVO hanno dominato il fine settimana e l’auto n. 48 è stata perfetta nelle intense tre ore d’azione. Engel, Cairoli e poi Auer sono saliti in cattedra a metĂ evento davanti alla Mercedes n. 17 GetSpeed di Jules GounonFabian SchillerLuca Stolz, successivamente out in seguito ad un problema tecnico con una ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it