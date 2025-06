Grosso pino cade in piazza Cavour attimi di paura ad Ancona

Attimi di paura ad Ancona: un maestoso pino è crollato in piazza Cavour, interrompendo la tranquillità notturna e danneggiando i cavi del filobus. Questo evento mette in luce come il cambiamento climatico stia influenzando la stabilità degli alberi urbani, rendendo le città più vulnerabili. La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma ci invita a riflettere sull'importanza della manutenzione del verde pubblico.

Ancona, 1 giugno 2025 - Paura nella notte ad Ancona: un grosso pino è caduto sulla sede stradale nella centralissima piazza Cavour, su lato in direzione di corso Mazzini, coinvolgendo i cavi del filobus. I vigili del fuoco sono entrati in azione alle 3.45 i vigili per rimuovere la pianta. La squadra dei pompieri, dopo il distacco della linea elettrica, ha provveduto al taglio dell'albero per liberare l'area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale e il personale dell'azienda trasporto locale. Non risultano persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grosso pino cade in piazza Cavour, attimi di paura ad Ancona

