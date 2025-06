Grosseto crolla il solaio si una casa | l’abitazione finisce sotto sequestro

Grosseto, 1 giugno 2025 – Momenti di terrore si sono vissuti in una casa di via Scansanese, dove un solaio è crollato, mettendo in discussione la sicurezza edilizia della zona. Questo evento mette in luce un tema sempre attuale: la fragilità delle strutture residenziali. Con l'aumento delle notizie di cedimenti simili, è fondamentale riflettere sull'importanza di investire nella manutenzione e nella sicurezza degli edifici, per tutelare il nostro benessere.

Grosseto, 1 giugno 2025 – Momenti di paura nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno in un’abitazione nella zona di via Scansanese a Grosseto dove è crollato di un solaio. Il cedimento ha interessato alcuni elementi portanti della struttura. Al momento dell’incidente, i proprietari si trovavano all’interno dell’appartamento, ma in quel momento si trovavano in ambienti non coinvolti dal crollo. Dunque nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto che dopo aver effettuato un’accurata verifica della stabilità dell’immobile, hanno disposto a titolo precauzionale il sequestro dell’area interessata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, crolla il solaio si una casa: l’abitazione finisce sotto sequestro

