Greta Thunberg è pronta a navigare verso Gaza con un messaggio di solidarietà e speranza. A bordo del veliero 'Madleen', insieme ad altri 11 attivisti, porterà aiuti umanitari in un territorio afflitto dalla crisi. Questo gesto non solo evidenzia l’urgenza della situazione, ma riflette anche un trend crescente di intersezione tra attivismo climatico e giustizia sociale. Un richiamo potente per il mondo: non possiamo ignorare le urgenze umanitarie.

Greta Thunberg e altri 11 attivisti per il clima salperanno su una nave alla volta di Gaza con l’obiettivo di portare aiuti nel territorio martoriato dai raid di Israele. La barca a vela ‘Madleen’, gestita dal gruppo Freedom Flotilla Coalition, partirà dal porto siciliano di Catania e cercherà di raggiungere le coste della Striscia nel tentativo di portare aiuti umanitari e sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulla crisi umanitaria in corso. “Lo facciamo perché, indipendentemente dalle difficoltà che dobbiamo affrontare, dobbiamo continuare a provarci. Perché nel momento in cui smettiamo di provarci, perdiamo la nostra umanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Greta Thunberg pronta a salpare su un veliero verso Gaza: porterà aiuti umanitari ai palestinesi

«Rompere l'assedio di Israele e fermare il genocidio: se non lo fanno gli adulti dei governi, allora gli adulti dobbiamo essere noi». Così Greta Thunberg a Catania, in partenza verso Gaza con l'equipa ...