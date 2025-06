Greta da green e ProPal | si imbarca a Catania per Gaza con attori e politici

Greta Thunberg, icona dei Fridays for Future, cambia rotta e si schiera a fianco dei pro Palestina, imbarcandosi a Catania per Gaza. Con kefiah al collo e una nuova missione, la giovane attivista punta a portare attenzione su una crisi dimenticata. Questo passo audace segna un'evoluzione nel suo attivismo e fa riflettere sull'intersezione tra ambiente e diritti umani, invitando a esplorare il potere delle nuove generazioni nel cambiare il mondo.

Dai Fridays for Future a pro Gaza: Greta Thunberg si ricicla e da attivista per l'ambiente si trasforma in paladina dei pro Pal. Kefiah al collo, la giovane si è messa alla guida della sinistra europea in una missione navale che ai più suscita scetticismo. Greta è infatti a bordo della Madleen, una nave della Freedom Flotilla, e in questi giorni si trova a Catania dove insieme ad un variegato equipaggio vuole partire alla volta di Gaza per “rompere l'assedio illegale di Israele”. Ma di cosa stiamo parlando in concreto? L'imbarcazione, secondo i suoi promotori, vuole navigare alla volta del medio oriente per “consegnare un carico di speranza, solidarietà e aiuti simbolici e contribuire a stabilire un corridoio marittimo popolare verso Gaza che non sia sotto il controllo della potenza occupante”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Greta da green e ProPal: si imbarca a Catania per Gaza con attori e politici

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Cerca Video su questo argomento: Greta Green Propal Imbarca Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Dall'ambiente alla Palestina. Greta imbarca l'estrema sinistra sulla nave da Catania per Gaza

Lo riporta msn.com: Da attivista per l'ambiente a paladina delle Ong pro Gaza e migranti il passo è breve. È la parabola discendente di Greta Thunberg passata da sventolare le bandiere dai Fridays for Future a quelle ...