Grenobleauto investe tifosi | 4 feriti

Un festeggiamento che si trasforma in tragedia. Durante la festa per la vittoria del PSG a Grenoble, un'auto ha investito la folla, causando 4 feriti, tra cui due minorenni. La corsa sfrenata di un conducente irresponsabile ha spezzato l'entusiasmo, facendo riflettere su quanto sia fragile la linea tra gioia collettiva e pericolo. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza pubblica durante eventi sportivi. Non basta vincere, serve responsabilità!

2.05 Durante i festeggiamenti per la vittoria del PSG, un'auto ha investito la folla nel centro di Grenoble, nel sud della Francia, ferendo 4 persone, tra cui due minorenni. Una 46enne √® in prognosi riservata. Il conducente, che procedeva a velocit√† sostenuta, ha tentato un'inversione travolgendo una famiglia, poi √® fuggito a piedi per evitare il linciaggio.Si √® consegnato poco dopo alla polizia.L'atto volontario √® stato escluso: l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto. Tensione alta,scontri tifosi-polizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

