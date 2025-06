Green Med Expo la sostenibilità fa tendenza a Napoli 10 mila presenze e 110 mila collegati online

La sesta edizione del Green Med Expo a Napoli ha fatto il pieno di partecipazione: 10.000 presenze fisiche, tra cui 3.000 giovani appassionati, e oltre 110.000 collegamenti online! Questo evento non è solo una vetrina per la sostenibilità, ma un segnale chiaro: l'eco-consapevolezza sta conquistando generazioni. La crescente attenzione verso tematiche ambientali dimostra che il futuro è verde e che le nuove generazioni sono pronte a guidarlo. Non perdere l’occasione di

Con diecimila presenze in tre giorni, di cui 3000 ragazzi, e oltre 110mila persone che hanno seguito on line i dibattiti e gli eventi, la sesta edizione del Green Med Expo & Symposium si laurea principale convention sull’ambiente del Mezzogiorno. Il Gmes ha registrato una partecipazione di pubblico, istituzioni, imprese e scuole che l’ha resa l’edizione più inclusiva e interattiva di sempre, e ne disegna le linee guida per il futuro. ”Abbiamo visto frotte di ragazzi girare per i padiglioni, come alla presentazione di un nuovo modello di smartphone o all’evento di un influencer famoso. Questa partecipazione in un evento sull’ambiente significa che siamo riusciti a fare una rivoluzione culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

