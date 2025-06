Grazie all' impegno del Rotary attivi due nuovi defibrillatori in città

Il Rotary Club ha fatto un passo decisivo per la salute della comunità, attivando due nuovi defibrillatori in posizioni strategiche all'interno del Tribunale e della Procura della Repubblica. In un contesto in cui la prevenzione rappresenta la prima linea di difesa, questi strumenti salvavita possono fare la differenza nei momenti critici. Un gesto che sottolinea l’importanza della solidarietà e dell'impegno civico. La salute è un valore da proteggere!

Si è svolta la cerimonia di consegna di due defibrillatori donati dal Rotary club che sono stati messi in funzione dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica e collocati in posizioni particolarmente sensibili, tra le aule penali situate al primo piano e al secondo piano, nonché all’ingresso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Grazie all'impegno del Rotary attivi due nuovi defibrillatori in città

