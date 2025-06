Grazie ai nuovi voli Londra innamorata di Rimini Per la stampa inglese è la regina dell' estate 2025

Rimini si prepara a conquistare i cuori degli inglesi! Con nuovi voli diretti da Londra, la città romagnola è già definita dai media britannici come la regina dell'estate 2025. Cultura, cibo autentico e un eccellente rapporto qualità-prezzo sono solo alcuni degli ingredienti del suo fascino. In un'epoca in cui il turismo sostenibile e l'autenticità sono sempre più ricercati, Rimini emerge come la meta ideale per vivere un'estate indimenticabile!

Independent, Mirror, Daily Mail, Metro: la stampa inglese esalta Rimini come destinazione dell’estate 2025 cool, ricca di cultura e cibo genuino e dal buon rapporto qualità-prezzo, “complici” i collegamenti tra l’aeroporto riminese e i tre scali di Londra (da giovedì 29 maggio operativo anche il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Grazie ai nuovi voli Londra innamorata di Rimini. Per la stampa inglese è la regina dell'estate 2025

