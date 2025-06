Graziani | Inter troppo brutta per esser vera Emerso un limite di Inzaghi!

Dopo la sconfitta col PSG, il mondo del calcio italiano è in subbuglio. Francesco Graziani non ha usato mezzi termini: l'Inter di Inzaghi sembra aver mostrato limiti preoccupanti. Un campanello d'allarme per i nerazzurri, che devono affrontare non solo le critiche, ma anche il peso delle aspettative. Sarà capace Inzaghi di risollevare la squadra e riconquistare la fiducia dei tifosi? La stagione è lunga, ma il tempo stringe.

Sconcerto totale dopo il risultato di PSG-Inter. Francesco Graziani, dopo la rovinosa caduta in finale di Champions League, prova ad evidenziare i problemi della squadra di Simone Inzaghi emersi a Monaco di Baviera. RIFLESSIONI – Francesco Graziani, intervenuto nello studio di SportMediaset all’indomani di PSG-Inter, dichiara: « Delusione, rabbia, dispiacere, anche perché su quattro titoli, di fatto, l’Inter non ne ha portato a casa neanche uno. Questo crea rabbia e dispiacere nei tifosi. C’è da dire che ‘Inter è stata dentro questi progetti fino alla fine, però quando non porti a casa nulla un po’ di riflessioni bisogna farle ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Graziani: «Inter troppo brutta per esser vera. Emerso un limite di Inzaghi!»

Altri articoli sullo stesso argomento

Graziani: «Napoli scudetto e Inter Champions League: perfetto!»

Questa domenica potrebbe decidere lo scudetto, con Napoli e Inter a un punto di distanza. Ciccio Graziani, ospite a Sport Mediaset, commenta le sfide cruciali di stasera, quando sette partite in contemporanea metteranno alla prova il destino del campionato.

Cerca Video su questo argomento: Graziani Inter Troppo Brutta Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Inter troppo brutta per essere vera: mai un sussulto d’orgoglio. Inzaghi? Nelle prossime ore…

Da fcinter1908.it: Per l’Inter la notte più lunga si è chiusa troppo presto. All’Allianz Arena la supremazia del Paris Saint-Germain è stata netta, cancellando in pochissimo tempo i sogni nerazzurri. Non è stata una sem ...

Intermania, "colpa" di Inzaghi: la fine più brutta dell'Inter più bella

Riporta calciomercato.com: La Champions, da sogno a grande incubo. Due anni dopo aver perso la finale di Istanbul contro il Manchester City di proprietà emiratina, l`Inter (passata nel frattempo.

Pagelle PSG-Inter: nerazzurri bocciati senza appello. Brutta figura in diretta mondiale

Segnala today.it: C’è modo e modo di perdere. Nella finale di Champions League l’Inter sceglie il peggiore: una debacle di proporzioni storiche che lascia il segno anche sull’amor proprio dei tifosi e che rischia di av ...