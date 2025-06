Gravi problemi di bilancio Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital chiude

Una tempesta si abbatte sul Pineta Grande Hospital: chiusura del pronto soccorso e dei ricoveri dal 18 luglio al 14 settembre 2025. Questa crisi finanziaria mette in luce il crescente problema di sostenibilità delle strutture sanitarie private. Con il sistema sanitario già sotto pressione, cosa accadrà ai pazienti in cerca di cure? È il momento di riflettere su un tema cruciale per il futuro della salute pubblica.

Interruzione forzata dell’attività di ricovero e di pronto soccorso del Pineta Grande Hospital dal 18 luglio al 14 settembre 2025. E’ la comunicazione giunta come una doccia gelata dal patron della clinica castellana Vincenzo Schiavone al comune di Castel Volturno. Il presidente della società . 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Gravi problemi di bilancio", Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital chiude

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno

Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Cerca Video su questo argomento: Gravi Problemi Bilancio Pronto Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gravi problemi di bilancio, Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital chiude; Scudetto Napoli. In strada 500mila persone: «Medicato solo lo 0,01%»; Festa scudetto Napoli, 16 feriti in ospedale: 5 con fratture al Maradona, 121 ai presidi di primo soccorso; Spari e sangue a Secondigliano: va al pronto soccorso e sparisce. 🔗Cosa riportano altre fonti

Influenza, bilancio choc in Italia: 78 morti e 431 casi gravi. Problemi per chi non si è vaccinato

corriereadriatico.it scrive: Salgono a 431 i casi gravi di influenza segnalati da ottobre 2018 a oggi, tra cui 7 donne in gravidanza e 78 deceduti. E quanto riporta il nuovo bollettino Flunews Italia, a cura dell'Istituto ...

Covid, l’allarme a Milano: «Al Pronto soccorso un flusso continuo. E sono solo casi gravi»

Da corriere.it: MILANO — Le 18.48, quando sentiamo il professor Andrea Gori, possono essere un orario attendibile per stilare un bilancio di giornata ... che invece presentano gravi problemi, per esempio ...

Pronto Soccorso, salito a 10 il bilancio di morti a Majdal Shams

Come scrive ansa.it: È salito a 10 il bilancio dei morti ... il capo del Pronto soccorso israeliano Eli Bin, secondo cui tra i feriti almeno sei sono in gravi condizioni.