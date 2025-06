Grave infortunio sul Monte Cucco task-force del Sasu salva escursionista Elisoccorso dell' Umbria in azione

Un grave infortunio sul Monte Cucco ricorda quanto sia importante la sicurezza in montagna. Questa mattina, un’escursionista si è ferita sul sentiero 229, ma la prontezza della task force del SASU e dell'elisoccorso umbro ha fatto la differenza. In un'epoca di riscoperta della natura, è fondamentale essere sempre preparati. La montagna può riservare sorprese: non dimenticate l'importanza di un equipaggiamento adeguato e di un buon piano di escursione!

Questa mattina un’escursionista si è gravemente ferita sul Monte Cucco lungo il sentiero 229, che da Val di Ranco scende verso Passo Porraia. Dalla richiesta di aiuto alla partenza della task-force - personale medico e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria - i tempi sono stati strettisimi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Grave infortunio sul Monte Cucco. task-force del Sasu salva escursionista. Elisoccorso dell'Umbria in azione

