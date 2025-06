Grave incidente sul lavoro in Valle Telesina | giovane operaio in prognosi riservata

Un tragico incidente sul lavoro scuote la Valle Telesina, dove un giovane operaio è attualmente in prognosi riservata dopo una caduta da cinque metri. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei cantieri, un tema sempre più urgente in un'epoca in cui il settore edile sta vivendo una ripresa significativa. È fondamentale mettere al primo posto la salute dei lavoratori, perché ogni vita ha un valore inestimabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ ricoverato in prognosi riservata il giovane operaio di un’azienda meccanica di Puglianello coinvolto in un infortunio sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì. L’incidente sarebbe stato causato da una caduta, probabilmente da un impalcatura. Il giovane sarebbe caduto da un’altezza di cinque metri mentre stava svolgendo le sue mansioni in azienda. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro che hanno richiesto l’intervento del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. I militari ora stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’infortunio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grave incidente sul lavoro in Valle Telesina: giovane operaio in prognosi riservata

