Grave incidente auto-moto | 30enne soccorso con Pegaso

Un grave incidente tra auto e moto ha scosso la tranquilla provincia di Arezzo, riportando alla luce un tema drammaticamente attuale: la sicurezza stradale. Oggi pomeriggio, un giovane di 30 anni è stato soccorso in codice rosso con l'elicottero Pegaso, sottolineando l'importanza dei sistemi di emergenza. Questo episodio ci invita a riflettere sul crescente numero di incidenti e sull'urgenza di adottare comportamenti più responsabili alla guida. La vita di tutti noi dipende da scelte

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 17: coinvolte un'auto e una moto, lungo la strada provinciale 208 di Chiusi Della Verna. C'è un ferito grave: si tratta di un giovane di 30 anni che è stato trasportato in codice rosso a Careggi con Pegaso 1. Un altro uomo di 43 anni è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Grave incidente auto-moto: 30enne soccorso con Pegaso

