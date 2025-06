Grave atto vandalico in centro storico | entra nella Fontana maggiore per fare un bisognino La foto diventa virale

Un insensato atto vandalico ha colpito la storica Fontana Maggiore di Perugia, diventando virale sui social. In un fine settimana estivo da tutto esaurito, un giovane ha pensato bene di entrare nella fontana per soddisfare un "bisognino". Questo episodio mette in luce un problema crescente: il rispetto per i patrimoni culturali durante le calde notti estive. È ora di riflettere sull'importanza di preservare il nostro passato!

Nel primo vero fine settimana estivo 2025 - con temperature notturne sopra i 30 gradi - in un centro storico a Perugia colmo come un uovo, si è registrato l'ennesimo atto vandalico contro la Fontana Maggiore di Perugia. Le telecamere del centro storico, oltre che centinaia di cellulari, hanna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Grave atto vandalico in centro storico: entra nella Fontana maggiore per fare un bisognino. La foto diventa virale

