Gratis al museo 1 giugno | boom di visite

Il 1 giugno, i musei italiani hanno registrato un vero e proprio boom: ben 255mila visitatori hanno approfittato dell’ingresso gratuito. Questo risultato non è solo un successo per il Ministero della Cultura, ma dimostra un crescente interesse per la nostra storia e arte. La possibilità di esplorare gemme come Pompei e il Colosseo sta trasformando l'idea di cultura in un'esperienza condivisa, accessibile a tutti. Non perderti il prossimo appuntamento!

22.43 Sono stati circa 255mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo. L'iniziativa del ministero della Cultura prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. I più visitati: Pompei,Colosseo, Reggia di Caserta, Pantheon, Galleria Uffizi, Palazzo Reale di Napoli, Musei Reali di Torino, Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli, Castel Sant'Angelo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Musei gratis a Torino e in Piemonte: tutti i luoghi della cultura da visitare domenica 1 giugno - Domenica 1° giugno 2025, Torino e il Piemonte ospiteranno l'atteso evento "Domenica al Museo", un'opportunità imperdibile per scoprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali.

