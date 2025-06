Grande successo per la quarta edizione di ' Vedere Oltre - Calcio Visionario'

Un grande successo per la quarta edizione di "Vedere Oltre - Calcio Visionario"! Questo evento non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un potente esempio di inclusione e solidarietà. Con oltre 100 partecipanti, il torneo ha dimostrato come il calcio possa unire e ispirare. In un periodo in cui la comunità cerca sempre più occasioni di connessione, iniziative come queste rappresentano un faro di speranza e valore umano. Non perdere il racconto completo di questa giornata straordinaria!

Grande successo per la quarta edizione di ‘ Vedere Oltre - Calcio Visionario ’, evento con finalità sportive e inclusive, abbinato alla solidarietà. La manifestazione si è svolta presso il Circolo Dino Manetti a San Piero a Ponti con una numerosa partecipazione. Presenti oltre 100 persone ad assistere al torneo, che si è svolto con la formula del triangolare, con squadre miste di giocatori non vedenti e vedenti, uomini e donne, tra cui l’ex viola Celeste Pin. La vittoria finale è stata ottenuta dall’ Associazione Quartotempo al termine delle partite di calcio a 5 contro le formazioni dei Distretti Lions e Leo Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande successo per la quarta edizione di 'Vedere Oltre - Calcio Visionario'

