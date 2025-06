Grande musica Il Maggio ospita Bacelli

Stasera, la Caurum Hall si trasforma in un palcoscenico d’eccezione con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il mezzosoprano Monica Bacelli. Un concerto che celebra la fusione tra la tradizione popolare e il sinfonismo, riflettendo un trend in crescita: la riscoperta delle radici musicali nel mondo contemporaneo. Non perdere l'opportunità di vivere un’esperienza unica che abbatte le barriere tra passato e presente!

La Stagione Concertistica Aretina 2025 si conclude con un evento straordinario: stasera alle 20:30, la Caurum Hall – Auditorium Guido d'Arezzo ospita l' Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister, con la partecipazione del mezzosoprano Monica Bacelli, in un programma che intreccia tradizione popolare e grande sinfonismo romantico. In apertura, l'Ouverture da Der Freischütz di Carl Maria von Weber, seguiranno i celebri Folk Songs di Luciano Berio, eseguiti da una delle più raffinate interpreti del repertorio vocale contemporaneo, e infine la travolgente Sinfonia n. 4 in re minore op.

