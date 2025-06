Grande Fratello Lorenzo Spolverato si difende dalle critiche e lancia una frecciatina a Zeudi | È stata brava e furba

Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, rompe il silenzio e lancia una frecciatina a Zeudi Di Palma: "È stata brava e furba". In un momento in cui la notorietà si traduce in opportunità, le polemiche delle celebrità sui social sono all'ordine del giorno. La sua difesa fa riflettere sul confine sottile tra strategia e opportunismo nel mondo dello spettacolo. Come si evolverà questo confronto? La curiosità cresce!

L'ex concorrente del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, rompe il silenzio e rivela il suo pensiero su Zeudi Di Palma, recentemente finita al centro delle polemiche per una raccolta fondi organizzata dai suoi numerosi fan. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si difende dalle critiche e lancia una frecciatina a Zeudi: "È stata brava e furba"

Approfondisci con questi articoli

Grande Fratello, Shaila e Zeudi amicizia ritrovata, il video che fa discutere

A distanza di due settimane dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma tornano a far parlare di sé.

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Lorenzo Spolverato Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grande Fratello, lo sfogo di Lorenzo Spolverato contro i fan dopo la fine con Shaila: “Siete pesanti”; Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna a parlare di Shaila e poi svela: Io sul trono di Uomini e Donne? Ecco la verità; Lorenzo Spolverato scarica Shaila. L'incontro segreto e la decisione drastica: Mi ha perso, l'ho bloccata; Lorenzo Spolverato: “Con Shaila ci siamo visti ma voleva restasse un segreto, l’ho bloccata perché pensa solo ai fan”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lorenzo Spolverato fidanzato con Greta Zuccarello?/ La ballerina reagisce malissimo dopo dubbio dei fan

ilsussidiario.net scrive: Nuova coppia dopo il Grande Fratello? Lorenzo Spolverato e Greta Zuccarello al centro del gossip, ma lei sbotta: "Basta bugie".

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna a parlare di Shaila e poi svela: "Io sul trono di Uomini e Donne? Ecco la verità"

Come scrive msn.com: Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti della sua ex Shaila Gatta e parlato di una sua possibile parte ...

Lorenzo Spolverato parla della sua esperienza al Grande Fratello e critica le iniziative di Zeudi Di Palma

ecodelcinema.com scrive: Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, riflette sulla sua intensa relazione con Shaila Gatta e critica le iniziative di Zeudi Di Palma riguardo ai tatuaggi e alle raccolte fondi.