Grande festa dell’oratorio Maratona tra i fornelli

La grande festa dell’oratorio di Busto Garolfo sta per giungere al termine, ma l’entusiasmo è alle stelle! Con quasi duecento volontari, questa maratona tra i fornelli ha saputo unire la comunità in un momento di condivisione e gioia. Non è solo cibo, ma storie e legami che si intrecciano. Non perdere il gran finale martedì: uno spettacolo pirotecnico attende per celebrare insieme un'edizione che ha già fatto storia!

Ultime battute per la grande festa che da quasi dieci giorni impazza all’Oratorio di Busto Garolfo. Lo spettacolo pirotecnico concluderà martedì prossimo l’edizione numero diciotto che si è aperta il 23 maggio scorso. Quasi duecento volontari per quello che è ormai da anni il momento più partecipato di tutto l’anno. Migliaia di pasti serviti ogni giorno, decine di camerieri e cuochi si alternano ai fornelli e sotto la grande tensostruttura posizionata nel cortile interno di via Mazzini per sfornare un numero impressionante di pietanze. Un viavai incessante di persone della dalle sette della sera fino a notte per assaggiare le specialità che la cucina prepara ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grande festa dell’oratorio. Maratona tra i fornelli

Leggi anche questi approfondimenti

«Da grande voglio fare il vigile del fuoco»: 2mila bambini in festa

Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento.

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Dell Oratorio Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Grande festa dell’oratorio. Maratona tra i fornelli; «Look UP», torna la festa per tutti gli Oratori estivi - Pastorale dei GIOVANI e dei RAGAZZI; Peia Insieme – Festa dell’Oratorio 2025; Nuvolento: Festa d'inizio estate. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Genzano – Festa grande per la riapertura dell’Oratorio Salesiano

Da castellinotizie.it: La comunità di Genzano ha vissuto una giornata di festa e gioia con la riapertura dell’Oratorio Salesiano ... La giornata di riapertura è stata un grande successo, un evento che ha rinnovato ...

Grande sorpresa alla festa dell’oratorio di Sabbioneta: arriva lo scivolo ad acqua lungo 45 metri

Scrive vocedimantova.it: Sabbioneta Tutto pronto per la Festa dell’oratorio che si terrà da domani fino al 15 settembre. Un momento che coinvolgerà tutta la comunità pastorale e non solo il San Sebastiano di Sabbioneta. Gli ...

San Rocco oltre l’oratorio. Pgs in festa, a tutto sport

Da msn.com: L’evento dei Giovani salesiani per celebrare i venticinque anni di attività. Il presidente Ioli: "Guardiamo al futuro senza dimenticare le nostre radici".