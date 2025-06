’Grande estate nel borgo’ Marco Ligabue sul palco

Questa sera, Istia d’Ombrone si trasforma nel palcoscenico di pura musica dal vivo con Marco Ligabue! La 'Grande Estate nel borgo' non è solo un concerto, ma un ritorno alle origini della musica. In un’epoca dominata da suoni digitali e produzioni artificiali, Ligabue ci regala un’esperienza autentica, dove la passione e l’energia umana sono protagoniste. Non perdere l’occasione di vivere questa magia!

La 'Grande Estate nel borgo' torna a Istia d'Ombrone e oggi alle 21.30 ospita il concerto di Marco Ligabue. Come sarà lo spettacolo? "Due ore completamente suonate dal vivo. Non usiamo computer, sequenze, autotune o altri supporti tecnologici: ci piace fare musica vera, dove la componente umana è al centro. Quindi batteria, basso, chitarra, io canto e suono la chitarra acustica. Ci sono i miei brani più conosciuti, qualche omaggio a mio fratello Luciano, e poi un viaggio nella musica italiana d'autore, reinterpretando canzoni di artisti che mi hanno formato da ragazzo, come De Gregori, Rino Gaetano, Dalla".

