Gran Bretagna media | Starmer non si fida di Putin e ordina i caccia F-35 capaci di trasportare le bombe termonucleari

La Gran Bretagna alza il livello di guardia: il leader laburista Keir Starmer ordina caccia F-35A, pronti a difendere l'Europa da una Russia sempre più aggressiva. Questo acquisto non è solo una risposta militare, ma un segnale chiaro di unità tra le nazioni europee nel fronteggiare minacce globali. In un contesto di crescente tensione geopolitica, quale sarà il prossimo passo dei Paesi europei per garantire sicurezza e stabilità?

Roma, 1 giugno 2025 - La Gran Bretagna ha chiesto, come del resto la Germania, agli Stati Uniti di poter acquistare dalla Lockheed Martin i caccia stealth F-35A Lightning, capaci di trasportare e lanciare bombe termonucleari, si legge sul Sunday Times. La minaccia della Russia senza freni sta mettendo in allerta i Paesi europei, e il Regno Unito, che con Mosca ha rapporti tesissimi dall’invasione dell’Ucraina, sta rafforzando la sua capacità di deterrenza, con quello che sembra il passo più importante dalla fine della Guerra Fredda. Il maxi riarmo della Germania: cantieri navali, carburanti sintetici e comunicazione tattica di nuova generazione Secondo il Sunday Times la pratica è già stata affidata al segretario alla Difesa John Healey e al capo di Stato maggiore delle Forze armate, l'ammiraglio Tony Radakin, che avrebbero già preso contatto con il Pentagono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gran Bretagna, media: “Starmer non si fida di Putin e ordina i caccia F-35 capaci di trasportare le bombe termonucleari”

Gran Bretagna, Starmer riprende il controllo dei confini: “No a un’isola per stranieri”

Il governo laburista di Keir Starmer in Gran Bretagna ha introdotto nuove leggi sull'immigrazione, imponendo requisiti più rigorosi per l'assunzione di stranieri.

