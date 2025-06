Gp Spagna | vince Piastri poi Norris

Un trionfo straordinario per McLaren al GP di Spagna: Piastri e Norris colgono una doppietta che segna il ritorno della scuderia ai vertici della Formula 1. Con Leclerc sul podio, il podio si tinge di rosso, mentre Verstappen e Russell completano la top five. Questo risultato non solo rilancia le ambizioni di McLaren, ma sottolinea anche un trend di rinnovamento nel circus, dove i giovani talenti stanno riscrivendo le regole del gioco. Chi sarà il prossimo a

16.40 Doppietta McLaren a Barcellona, Leclerc a podio. Poi Russell e Verstappen. Allo start bene Verstappen, che infila Norris, e le Ferrari. Hamilton sale al 4° posto, seguito da Leclerc. Un ordine di team scambia le posizioni (si rivelerà decisivo,visti i problemi accusati dopo da Lewis). Verstappen anticipa il 1° pitstop per avere ragione delle McLaren, l'operazione riesce solo temporaneamente. Max è ripassato da Norris. Safetycar per il fuoripista di Antonelli.Verstappen sbaglia,Leclerc e Russell lo passano. Hamilton è settimo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

