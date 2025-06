Gp Spagna vince Piastri dopo una gara rocambolesca | Ferrari sul podio

Oscar Piastri conquista il Gran Premio di Spagna 2025, regalando alla McLaren una vittoria scoppiettante e una doppietta che segna un punto di svolta nella stagione. In un contesto di competizione serrata, la Ferrari di Charles Leclerc si classifica sul podio, dimostrando di essere una forza da non sottovalutare. Con Verstappen in difficoltà , il panorama della Formula 1 si fa sempre più avvincente. Quale sarà il futuro dei big? Non perdetevi le prossime gare!

Oscar Piastri ha conquistato una vittoria autorevole nel Gran Premio di Spagna 2025, guidando la McLaren a una doppietta davanti al compagno di squadra Lando Norris. Charles Leclerc ha completato il podio per la Ferrari, approfittando delle difficoltà di Max Verstappen, giunto quarto dopo una gara complicata e poi penalizzato di dieci secondi scivolando così al decimo posto. Ordine d’arrivo – Top 10. Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren) +2.4s. Charles Leclerc (Ferrari) +16.2s. George Russell (Mercedes) +31.0s. Lewis Hamilton (Ferrari) +61.9s. Isack Hadjar (Racing Bulls) +73.6s. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) +77. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gp Spagna, vince Piastri dopo una gara rocambolesca: Ferrari sul podio

Leggi anche Gp di Spagna di F1, Piastri conquista la pole position: è dominio Mclaren. La Ferrari è quarta - In un GP di Spagna che si preannuncia infuocato, Oscar Piastri conquista la pole position, confermando il dominio di McLaren nel mondiale di Formula 1.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

F1 diretta GP Spagna LIVE Barcellona: Piastri in pole, occhio a Norris e Verstappen. Hamilton e Leclerc da battaglia; Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°; GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°; Hamilton: Punto al podio. Le nuove ali? Uno spreco di soldi per tutti.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Piastri vince il GP Spagna, a Barcellona è doppietta McLaren: Leclerc sul podio, Hamilton sesto

Riporta fanpage.it: Piastri vince il GP Spagna, alle sue spalle Norris. Doppietta McLaren. Leclerc ha una buona dose di fortuna e si prende il terzo posto dopo l'ingresso della Safety Car. Poi Russell e Hulkenberg, che ...

Gp Spagna, trionfo McLaren: vince Piastri ‘perfetto’ davanti a Norris. Leclerc terzo (ma sul podio)

Come scrive dire.it: Sul circuito di Barcellona-Catalogna vince Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Leclerc arriva terzo ma porta ancora la Ferrari sul podio, delusione per Verstappen che chiude decimo ...

F1, Gp Spagna 2025: doppietta McLaren. Vince Piastri davanti a Norris, terzo Leclerc

Secondo msn.com: Doppietta McLaren nel Gp di Spagna 2025 sul circuito di Barcellona: torna alla vittoria l'australiano Oscar Piastri che parte dalla pole position e domina la ...