Gp Spagna trionfa Oscar Piastri | Charles Leclerc chiude terzo

Il GP di Spagna ha regalato un’emozionante doppietta per la McLaren, con Oscar Piastri che ha trionfato e Lando Norris in seconda posizione. Questo successo non solo rafforza la leadership in classifica mondiale dell’australiano, ma segna anche un ritorno prepotente della scuderia britannica nelle posizioni di vertice, rendendo la stagione di Formula 1 sempre più avvincente. Che sia l’inizio di una nuova era? Non perderti i prossimi appuntamenti!

Doppietta McLaren nel Gp di Spagna di Formula 1. Oscar Piastri, scattato dalla pole position, ha vinto la gara davanti al compagno di squadra Lando Norris, passato da Max Verstappen al via ma capace quasi subito di mettersi negli scarichi dell'australiano, che rinforza la leadership in classifica mondiale. Sale sul podio Charles Leclerc, che chiude terzo con la Ferrari soffiando il podio alla Red Bull dell'olandese, penalizzato dalla scelta dei box di montare le gomme hard per gli ultimi giri della gara dopo l'ingresso della safety car a causa del ritiro - per problemi di affidabilità - alla Mercedes di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gp Spagna, trionfa Oscar Piastri: Charles Leclerc chiude terzo

Leggi anche Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7° - Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Spagna, segnando un momento storico per la McLaren e per il giovane talento australiano.

Approfondimenti da altre fonti

GP di Spagna: trionfa Piastri e Leclerc terzo, penalità e beffa per Verstappen nel finale; F1, Gp Monaco 2025: diretta live gara; F1 diretta GP Spagna LIVE Barcellona: Piastri in pole, occhio a Norris e Verstappen. Hamilton e Leclerc da battaglia; Norris vince il Gran Premio di Monaco: Leclerc 2° per la Ferrari, Piastri sul podio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gp Spagna, trionfo McLaren: vince Piastri ‘perfetto’ davanti a Norris. Leclerc terzo (ma sul podio)

Lo riporta dire.it: Sul circuito di Barcellona-Catalogna vince Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Leclerc arriva terzo ma porta ancora la Ferrari sul podio, delusione per Verstappen che chiude decimo ...

F1, Gp di Spagna, doppietta McLaren: trionfa Norris, 3º Leclerc

Riporta msn.com: Formula 1: Gp di Spagna fantastico per la McLaren, con Piastri vincitore e Norris al secondo posto, Leclerc terzo ...

Gp di Spagna, doppietta McLaren: trionfa Oscar Piastri, Leclerc sul podio: «Weekend incredibile»

Segnala msn.com: SPAGNA. Doppietta McLaren al Gp di Spagna di Formula 1: vince Oscar Piastri, alle sue spalle Lando Norris. Podio insperato per la Ferrari di Charles Leclerc, che approfitta delle scelte sbagliate di M ...