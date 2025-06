gp spagna piastri domina ancora leclerc rimonta da podio

Oscar Piastri continua a scrivere la sua storia da rookie, trionfando al GP di Spagna e portando la McLaren a una doppietta che infiamma il campionato. Lando Norris lo segue a ruota, mentre Charles Leclerc conquista un podio sorprendente grazie a una strategia astuta. In un contesto in cui le sorprese sono all'ordine del giorno, l'abilità di adattarsi alle circostanze potrebbe rivelarsi decisiva nel prosieguo della stagione. Chi sarà il prossimo a stravolgere le aspett

(Adnkronos) – Doppietta McLaren al Gp di Spagna di Formula 1: vince Oscar Piastri, alle sue spalle Lando Norris. Podio insperato per la Ferrari di Charles Leclerc, che approfitta delle scelte sbagliate di Max Verstappen su Red Bull, anche penalizzato di 10" per un contatto con George Russell e scivolato in decima posizione dopo aver . 🔗 Leggi su Ildifforme.it