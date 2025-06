GP Spagna F1 le pagelle | Piastri scientifico 8 Leclerc leone 75 Verstappen bullo 5

Il GP di Spagna ha svelato nuovi protagonisti e tensioni nella lotta per il titolo! Piastri, con il suo 8, si fa notare come un talento scientifico, mentre Leclerc dimostra la grinta del leone. Verstappen, con un 5, deve riflettere sul suo atteggiamento da bullo. La battaglia tra Norris e Piastri accende il motore della McLaren, rendendo la stagione F1 2023 sempre più avvincente. Chi conquisterà la vetta?

L'australiano mette pressione su Norris, che deve essere più costante per la lotta al titolo piloti. Non impeccabile al via Russell, ma vince il corpo a corpo con Max e salva Mercedes. Non una gara indimenticabile per Hamilton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Spagna F1, le pagelle: Piastri scientifico (8), Leclerc leone (7,5), Verstappen bullo (5)

