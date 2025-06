GP di Spagna la diretta |

Il GP di Spagna sta regalando emozioni incredibili, con strategie che si intrecciano e piloti pronti a tutto. Piastri e Norris, due giovani talenti, fanno la loro mossa decisiva al 50° giro, portando la McLaren a un passo cruciale per la vittoria. Questo trend di freschezza e audacia nella Formula 1 sottolinea come le nuove generazioni stiano già scrivendo pagine memorabili nel grande libro dello sport automobilistico. Chi avrà la meglio?

50° giro di 66 - E' il turno di Piastri di fermarsi per la secdonda volta, da medie a soft 49° giro - La McLaren reagisce prontamente e richiama Norris per il pit-stop numero 2, da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Spagna, la diretta:

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Mercedes competitiva sul giro secco nella FP3, Ferrari al lavoro

La Formula 1 è tornata a far parlare di sé! In un GP di Spagna incandescente, la Mercedes dimostra la sua potenza sul giro secco, mentre la Ferrari si concentra sulla strategia.

Cerca Video su questo argomento: Gp Spagna Diretta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

F1, GP Spagna 2025: le prove libere 2 in diretta; Formula 1, Gp di Spagna 2025: orari diretta tv e streaming; F1, Gp di Spagna: dove vederlo in diretta tv e streaming; DIRETTA F1, GP Spagna 2025: LIVE prove libere 3. 🔗Cosa riportano altre fonti

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla, Norris supera Verstappen, Leclerc quarto davanti a Hamilton

Lo riporta msn.com: 14° giro - Errore di Alonso che va in ghiaia ma riesce a tornare in pista 13° giro - Norris supera Verstappen alla prima curva, due McLaren ...

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla Verstappen e Norris, Leclerc supera Hamilton per il quarto posto

Riporta msn.com: 11° giro - Da soft a soft anche Gasly che rientra 14esimo davanti a Hulkenberg Leclerc riesce a superare Hamilton per il quarto posto 10° giro ...

Gp di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Come scrive msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...