GP di Spagna la diretta | safety-car per il ritiro di Antonelli i primi tutti ai box per montare gomme nuove

Durante il GP di Spagna, un'imprevista safety car ha stravolto le strategie: il ritiro di Antonelli ha costretto i piloti a rifugiarsi ai box per montare gomme fresche. Piastri e Norris scelgono le soft, pronti a dare il massimo, mentre Verstappen si ritrova con le hard, l'unica opzione rimasta. Questo scenario mette in evidenza l'importanza della strategia nelle corse, dove ogni decisione può ribaltare il risultato finale! Chi avrà la meglio?

Piastri e Norris hanno rimontato un set di soft, Verstappen è stato costretto a mettere le hard, l'unico rimasto da utilizzare Ai box Piastri Norris Verstappen Leclerc Russell. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Spagna, la diretta: safety-car per il ritiro di Antonelli, i primi tutti ai box per montare gomme nuove

Altre letture consigliate

Imola, per la pole sarà sfida tra Piastri e Norris. I nuovi aggiornamenti deludono Verstappen

A Imola si preannuncia un entusiasmante duello per la pole position tra Oscar Piastri e Lando Norris, entrambi piloti McLaren, nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Cerca Video su questo argomento: Gp Spagna Diretta Safety Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°; F1, Gp Monaco 2025: diretta live gara; F1, Gp di Monaco: dove vederlo in diretta tv e streaming; F1 | Gran Premio di Spagna 2025: Orari TV e Anteprima. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla Verstappen e Norris, duello Hamilton e Leclerc per il quarto posto

Lo riporta msn.com: 8° giro - Piastri spinge fortissimo e lascia Verstappen a 3" mentre Norris inizia ad avvicinarsi alla Red Bull. Hamiltonn è a 3"5 da Norris con Leclerc che cerca di ...

F1 GP Spagna 2025, Gara: Verstappen sfida le McLaren, si parte alle 15.00 – DIRETTA

formulapassion.it scrive: Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Spagna F1, LIVE dalle 14.45 di domenica 1 giugno 2025 ...

Gp di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Riporta msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...