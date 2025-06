GP di Spagna la diretta | Piastri precede di 4 5 Norris Verstappen supera Leclerc per il terzo posto Hamilton è quinto Antonelli settimo

Il Gran Premio di Spagna si infiamma con Piastri che guida con determinazione, mantenendo Norris a distanza mentre Verstappen insegue Leclerc per un podio da conquistare. Con Hamilton in quinta posizione e Antonelli sorprendentemente settimo, la competizione si fa intensa. I pit stop strategici possono fare la differenza: chi avrà il colpo di genio per ribaltare le sorti? La tensione cresce e ogni giro potrebbe riservare sorprese!

42° giro - Seconda sosta per Russell, da medie a soft Piastri ha accelerato quel tanto per mantenere Norris a 3", ma Verstappen è a 4"2 da Norris e gira mezzo secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Spagna, la diretta: Piastri precede di 4"5 Norris, Verstappen supera Leclerc per il terzo posto, Hamilton è quinto, Antonelli settimo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris”

Un venerdì memorabile per la McLaren all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in vista del GP dell’Emilia Romagna 2025.

Cerca Video su questo argomento: Gp Spagna Diretta Piastri Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

F1, GP Spagna: qualifiche e pole in diretta live; F1 Gp Spagna: le qualifiche in diretta. Piastri in pole davanti a Norris. Hamilton quinto e Leclerc settimo dietro ad Antonelli; F1 Gp Spagna rivivi la diretta qualifiche a Barcellona: pole di Piastri, Ferrari lontane; F1, la griglia di partenza del GP Spagna: Piastri in pole a Spagna, Hamilton davanti a Leclerc. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla Verstappen e Norris, duello Hamilton e Leclerc per il quarto posto

msn.com scrive: 8° giro - Piastri spinge fortissimo e lascia Verstappen a 3" mentre Norris inizia ad avvicinarsi alla Red Bull. Hamiltonn è a 3"5 da Norris con Leclerc che cerca di ...

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla Verstappen e Norris, Leclerc supera Hamilton per il quarto posto

Lo riporta msn.com: 11° giro - Da soft a soft anche Gasly che rientra 14esimo davanti a Hulkenberg Leclerc riesce a superare Hamilton per il quarto posto 10° giro ...

Gp di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Secondo msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...