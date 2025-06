GP di Spagna la diretta | Piastri precede di 4 5 Norris Leclerc tiene il terzo posto davanti a Verstappen e Hamilton

Il GP di Spagna si fa incandescenti! Piastri, in una prestazione sorprendente, mantiene il comando con Norris a breve distanza. Leclerc difende strenuamente il terzo posto, mentre Verstappen e Hamilton inseguono, promettendo scintille nelle fasi finali. Ma l'accesa battaglia tra Bearman e Lawson rinfocola la competizione: un errore alla prima curva può cambiare le sorti della gara. Chi avrà la meglio in questo duello di giovani talenti? La Formula 1 è più viva che mai!

32° giro - Gran duello tra Bearman e Lawson con quest'ultimo che urta alla prima curva la gomma posteriore destra della Haas con l'anteriore sinistra costringendo l'inglese a tagliare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Spagna, la diretta: Piastri precede di 4"5 Norris, Leclerc tiene il terzo posto davanti a Verstappen e Hamilton

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: la nuova direttiva tecnica cambierà le carte in tavola?

Il Gran Premio di Spagna 2025 si preannuncia scoppiettante! Con la nuova direttiva tecnica in arrivo, le squadre dovranno rivedere le loro strategie e adattarsi a un contesto di gare sempre più competitivo.

Segnala msn.com: 8° giro - Piastri spinge fortissimo e lascia Verstappen a 3" mentre Norris inizia ad avvicinarsi alla Red Bull. Hamiltonn è a 3"5 da Norris con Leclerc che cerca di ...

Si legge su msn.com: 11° giro - Da soft a soft anche Gasly che rientra 14esimo davanti a Hulkenberg Leclerc riesce a superare Hamilton per il quarto posto 10° giro ...

