GP di Spagna la diretta | Piastri e Norris gara che può segnare il campionato Hamilton e Leclerc puntano al podio

Il GP di Spagna si preannuncia come una gara cruciale per il campionato, con Piastri e Norris pronti a brillare. Hamilton e Leclerc puntano al podio, mentre Tsunoda, partendo dalla corsia box, dimostra che nel Formula 1 nulla è scontato. Questa scelta audace potrebbe rivelarsi determinante. In un contesto stagionale sempre più competitivo, ogni mossa conta: chi saprà sfruttare al meglio le opportunità? Non perdere un istante di questo spettacolo!

Tsunoda, ultimo in qualifica con la Red Bull, partirà dalla corsia box avendo preferito modificare il set-up della propria monoposto infrangendo così il parco chiuso Sulla griglia di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: la nuova direttiva tecnica cambierà le carte in tavola?

Il Gran Premio di Spagna 2025 si preannuncia scoppiettante! Con la nuova direttiva tecnica in arrivo, le squadre dovranno rivedere le loro strategie e adattarsi a un contesto di gare sempre più competitivo.

Cerca Video su questo argomento: Gp Spagna Diretta Piastri Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, GP Spagna: qualifiche e pole in diretta live; F1 Gp Spagna rivivi la diretta qualifiche a Barcellona: pole di Piastri, Ferrari lontane; F1 Gp Spagna: le qualifiche in diretta. Piastri in pole davanti a Norris. Hamilton quinto e Leclerc settimo dietro ad Antonelli; F1, la griglia di partenza del GP Spagna: Piastri in pole a Spagna, Hamilton davanti a Leclerc. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gp di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Lo riporta msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...

F1 diretta GP Spagna LIVE Barcellona: Piastri in pole, occhio a Norris e Verstappen. Hamilton e Leclerc da battaglia

Riporta sport.virgilio.it: Il racconto in diretta del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 66 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 1 giugno 202 ...

F1, oggi si corre il Gp di Spagna - La gara in diretta

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista con il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Oggi, domenica 1 giugno, si corre alle 15 per il nono appuntamento del Mondiale. In pole position c'è la McLar ...