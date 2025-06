GP di Spagna la diretta | Piastri controlla Verstappen attaccato da Norris Leclerc quarto davanti a Hamilton

Il Gran Premio di Spagna si fa incandescenti! Piastri controlla Verstappen, che è sotto pressione da Norris. La McLaren dimostra una competitività inaspettata, mentre la Red Bull sembra avere problemi con le gomme. In un momento in cui la lotta per il podio è più serrata che mai, Leclerc e Hamilton osservano, pronti a sfruttare ogni errore. Questa stagione, la sorpresa è all'ordine del giorno: chi sarà il prossimo a brillare?

12° giro - Verstappen è attaccato da Norris, la Red Bull sta perdendo aderenza con le soft al contrario della McLaren 11° giro - Da soft a soft anche Gasly che rientra 14esimo.

8° giro - Piastri spinge fortissimo e lascia Verstappen a 3" mentre Norris inizia ad avvicinarsi alla Red Bull. Hamiltonn è a 3"5 da Norris con Leclerc che cerca di ...

Leclerc riesce a superare Hamilton per il quarto posto 10° giro - Hulkenberg ai box, da soft a medie, lunga sosta per Sainz che va da soft a un nuovo set di soft 9° giro - Pit-stop ...

Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...