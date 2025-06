GP di Spagna la diretta | Piastri comanda su Verstappen e Norris Hamilton quarto Leclerc quinto

Il Gran Premio di Spagna si fa incandescente! Oscar Piastri sta dominando la scena, mettendo in fila Verstappen e Norris, mentre Hamilton e Leclerc cercano di recuperare. In un momento in cui i giovani talenti stanno riscrivendo le regole della Formula 1, il rookie australiano dimostra che l'audacia paga. Riuscirà a mantenere il vantaggio e conquistare la sua prima vittoria? Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida!

4° giro - Piastri porta il vantaggio su Verstappen a 2", Norris è a 1"6 dall'olandese 3° giro - Piastri tiene a bada Verstappen, Norris è a 3"2 dal leader. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Spagna, la diretta: Piastri comanda su Verstappen e Norris, Hamilton quarto, Leclerc quinto

F.1: a Imola pole Piastri,2° Verstappen

Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Imola con 1'14"670, precedendo Verstappen e Russell.

Gp di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Da msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...

