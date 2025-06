GP di Spagna la diretta | McLaren al comando con Piastri e Norris anche Leclerc al pit-stop terzo torna Verstappen

È un GP di Spagna avvincente, con la McLaren in testa grazie a Piastri e Norris! La lotta si fa intensa, mentre Leclerc cerca di risalire dopo il pit stop. Interessante notare come Verstappen recuperi terreno, dimostrando che la strategia è fondamentale in questo sport. La sfida tra nuove promesse e campioni consolidati sta ridefinendo il panorama della Formula 1. Chi avrà la meglio? Rimanete sintonizzati!

19° giro - Verstappen supera anche Russell e torna in terza posizione a 16"3 da Piastri 18° giro - Pit-stop di Leclerc, da soft a medie. Verstappen supera Hadjar e.

F.1: a Imola pole Piastri,2° Verstappen

Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Imola con 1'14"670, precedendo Verstappen e Russell.

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla, Norris supera Verstappen, Leclerc quarto davanti a Hamilton

14° giro - Errore di Alonso che va in ghiaia ma riesce a tornare in pista 13° giro - Norris supera Verstappen alla prima curva, due McLaren ...

Gp di Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...

?? LIVE GP Spagna F1 2025: Segui la Diretta da Barcellona con il Team di NewsF1!

LIVE GP Spagna ?? Domenica di Formula 1 bollente al Circuit de Barcelona-Catalunya!Segui con noi la diretta live del GP di Spagna 2025 ...