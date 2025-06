Gp di Spagna di F1 Piastri vince a Barcellona Leclerc piazza la terza posizione

Oscar Piastri fa scintille a Barcellona, conquistando la vittoria nel Gp di Spagna e consolidando il suo vantaggio in classifica! Con una performance da incorniciare, l’australiano supera il compagno di team Norris e mostra al mondo perché è considerato uno dei talenti emergenti della Formula 1. E mentre Leclerc si assicura il podio, il campionato si fa sempre più avvincente. Chi sarà il prossimo a sfidare i leader? La tensione sale!

Barcellona, 1 giugno 2025 – Oscar Piastri domina sul circuito del Montmelò e vince il Gp di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'australiano chiude davanti a Norris e ora ha 10 punti di vantaggio sul compagno di squadra nella classifica piloti. Chiude terzo Charles Leclerc, che sfrutta la safety car entrata in pista a pochi giri dalla fine. Quarto Russell, poi Hulkenberg e Hamilton. Decimo Verstappen, penalizzato di 10? per un contatto con Russell nel finale. (Fonte Adnkronos)

